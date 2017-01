Pantaloni da clown per Paola Barale

Look eccentrico per la showgirl a Roma

30/1/2013

Non sappiamo se Paola Barale abbia voluto anticipare di qualche giorno il carnevale, certo è che il suo look non è passato inosservato. Piccoli e colorati scudi stampati sui pantaloni larghi non solo hanno catalizzato l'attenzione dei passanti incuriositi da tanta originalità, ma è stato inevitabile anche lo zoom dei paparazzi. Lei, sempre eccentrica e fuori dagli schemi non è nuova ad abbinamenti stravaganti, e questo non è altro che l'ultimo della lista.

foto Olycom

Passeggiata solitaria per la compagna di Raz Degan che è stata pizzicata per le vie del centro di Roma con un abbigliamento che è tutto un programma. Fuori dal cast di Mistero la bella showgirl ha mostrato di avere una forte personalità indossando dei pantaloni che sembrano una via di mezzo tra un pigiamone e un costume da clown. Il calzone con gli scudi, abbinato a un pellicciotto, ha completato con estremo coraggio il suo look. Lei ha sorriso divertita ai flash e con disinvoltura ha proseguito per la sua strada. Se i pantaloni facevano parte di un piano per farsi notare ha funzionato alla grande.