"La Belen del passato non esiste più"

La showgirl si confessa su "Chi" e mostra il pancino lievitato

30/1/2013

La pancia cresce, Belen è al sesto mese ormai, bellissima e sensuale più che mai. Non più quella di prima però. "Oggi la Belen del passato non esiste più", racconta la showgirl a "Chi": "Stefano mi ha cambiato la vita. Lo amo con tutta me stessa". E al piccolo Santiago racconta già le favole...

foto Chi

Gli parla, gli suona persino la chitarra. Quella pancia adesso Belen ha imparato ad amarla. Ma non è stato sempre così. "Nei primissimi mesi della gravidanza ho conosciuto la depressione", confessa la showgirl argentina: "All'inizio erano dolori. Non ti entrano più i pantaloni, incominci a ingrassare, c'è la ritenzione idrica, quattro mesi di nausee..." Addio icona sexy, addio vita frenetica e adrenalinica. Cecilia, la sorella era tornata in Argentina, Stefano era spesso via per lavoro: "Oddio e adesso? Mi sentivo male". Poi piano piano è passato tutto: "Forse questo significa diventare donna".



E la Belen che si svela sulle pagine di "Chi" è davvero un'altra donna. "Adesso che mi è tornata l'energia, che guardo il suo naso e la sua bocca nell'ecografia, mi è difficile contenere la gioia che sento". Un'energia che le proviene soprattutto dall'amore sconfinato che prova per Stefano. "Prima di conoscere lui vivevo in un modo diverso. Una pallina da ping pong, niente tempo per pensare. Una realtà piena di fumo. Con Stefano è cambiato tutto". Belen in primo luogo. La vita è diventata più piatta forse più lineare, ammette la showgirl, che confessa però di essersi dovuta disintossicare da un'adrenalina malata, una specie di droga, quella vita sulle montagne russe a cui era abituata: "Quella che ho vissuto non era vita vera". La vita vera adesso è quel bebé che sta crescendo dentro di lei e Stefano: "Lo amo con tutta me stessa, un dono di Dio, con cui dividere per sempre la mia vita".