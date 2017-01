Belen: "Troppi anni di carcere per Corona"

La showgirl difende il suo ex compagno sulle pagine di "Chi"

29/1/2013

Si parlano a distanza, attraverso i giornali, ma fanno trasparire il forte legame che li unisce. Rieccoli di nuovo Belen e Fabrizio Corona, più vicini che mai, soprattutto adesso che il re dei paparazzi è tornato in carcere. La showgirl, che aspetta un bambino dal ballerino Stefano De Martino, difende l'ex e a "Chi" confessa che i sette anni di prigione le sembrano "un'enormità, una sentenza esagerata". E Corona su "Oggi" ricambia: "Sei speciale".

foto Olycom

"Mentre sto per dare alla luce un bambino, a lui succede questa cosa tremenda - racconta Belen al sesto mese di gravidanza - Io l'ho vissuto in prima persona con lui questo dramma. Ho passato tante notti piangendo da sola nel letto, perché Fabrizio era convinto che lo venissero a prendere da un momento all'altro. Ed è capitato anche quando aspettavo un figlio da lui. Ho sofferto tanto con sua madre Gabriella, vedevo i miei sogni bloccati. E adesso mi chiedo: 'Che cosa avrei fatto adesso con un bambino suo, con l'amore che mi univa a lui?'". Dal canto suo, in un'intervista concessa attraverso un "pizzino" al cronista di "Oggi", Corona torna a parlare di Belen: "Sei sempre stata istintiva, facendo le cose di pancia. Continua a farlo che non sbagli mai. Il destino ha voluto proteggerti perché sei una persona speciale e perbene. Ti meriti il meglio e soprattutto la felicità dalla vita".



MORIC: "NON PORTERO' CARLOS IN CARCERE" - Intanto l'ex moglie di Corona Nina Moric non ha alcuna intenzione di portare il loro bambino di 10 anni, Carlos, a trovare il padre. "Devo dare un segnale positivo a Carlos - ha detto sempre a 'Chi' - e, quindi, non ci devono essere più polizia e manette nella sua vita. Quando Fabrizio è scappato sono subito tornata a casa per evitare che Carlos lo apprendesse accendendo la tv. Ma quando sono arrivata c'erano dei poliziotti che parlavano con lui. E' normale che un bambino di dieci anni debba colloquiare con la polizia, che perde Corona e sbatte contro l'innocenza di mio figlio per capire dove si potesse nascondere? E' vergognoso".