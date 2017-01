Antonella Mosetti versione "bad girl"

Scatti provocanti su Twitter

29/1/2013

"Buonanotte a tutte le bad girl .....!! Da oggi in poi solo bad girl", in sottoveste super sexy, sdraiata sul letto, il prosperoso décolleté in vista Antonella Mosetti annuncia la sua "svolta" su Twitter e posta uno scatto bollente. Da quando è tornata single l'ex ragazza di "Non è la Rai" è ancora più sensuale e ammiccante...

foto Twitter

La sua storia d'amore con Aldo Montano si è conclusa da pochi mesi, "un logorio lento", spiega la showgirl, poi la magia è passata e adesso Antonella è tornata single. Più grintosa e ammaliante che mai, come mostrano gli scatti che pubblica su Twitter, lo scorcio di un piede infilato in una scarpa dal tacco altissimo, il tatuaggio sulla caviglia in vista, e poi seminuda su una terrazza, i tacchi vertiginosi e solo da una maglia addosso, prima di uno shooting, in sottoveste sul letto.



Da oggi solo bad girl, il messaggio è chiaro. Antonella è carica e piena di grinta. Poi ecco alcuni scatti del passato. Il volto acqua e sapone, visino dolce e innocente: "A 20 anni" scrive. Adesso la Mosetti di anni ne ha 37, il tempo è passato, lei resta una donna affascinante e seducente, armi che sembra intenzionata ad affilare e sfruttare.