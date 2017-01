Amanda Seyfried, retrospettive hot

Pizzi e trasparenze per l'attrice al Chateau Marmont di Hollywood

29/1/2013

Sfilata osé per l'attrice Amanda Seyfried che all'uscita del Chateau Marmont di Hollywood è stata immortalata con un abitino tutto pizzi e trasparenze. Lingerie minimal nera per la star che si è fatta largo tra i paparazzi dopo una nottata di baldoria. Accompagnata in auto, Amanda ha esibito una conturbante retrospettiva degna di essere immortalata: il suo lato b coperto da un leggero velo di stoffa ha fatto la sua bella figura.

foto Splash News



Se sul red carpet degli Screen Actors Guild Awards 2013 al Shrine Exposition Center di Los Angeles Amanda Seyfried si è distinta con un elegante abito blu notte della collezione Pre-Fall 2013 di Zac Posen, abbinato ai gioielli di Lorraine Schwartz, è al party che ha dato il meglio di sé indossando un vestitino nero in pizzo con tattiche trasparenze che hanno evidenziato le curve del suo sedere “coperto solo” dalla striscia del tanga. Ma il vero siparietto hot c'è stato solo quando la Seyfried, uscita dal Chateau Marmont si è infilata in auto in un modo non troppo elegante. Le sinuose natiche in primo piano hanno fatto scattare i flash all'impazzata.