Ramazzotti, topless "pericoloso" per Marica

La Pellegrinelli posa con l'iguana in Messico

29/1/2013

Non ha paura di nulla. Nemmeno di sdraiarsi al sole in topless con l'iguana sulle spalle. Ecco la splendida Marica Pellegrinelli in vacanza in Messico con Eros Ramazzotti. Su Instagram la modella, compagna del cantante e mamma della piccola Raffaela Maria, posta le immagini che la ritraggono vicino a un coccodrillo, con la scimmia o il serpente a sonagli. Bella e temeraria Marica sorride e ammicca, ma di matrimonio non ne vuole sentir parlare.

foto Instagram

"Ho una quarta naturale e il sedere tondo, ma non mi piace esibirli. Non uso i tacchi, se non in occasioni particolari, non mi piace truccarmi e detesto andare dal parrucchiere” ha dichiarato al mensile Amica la modella dal fisico mozzafiato. E in effetti si diverte spesso a cinguettare mostrando foto dal look naturale e dall'aria sbarazzina. Come quelle immagini scattate in vacanza. “L'esperienza vera è portare @maricapellegrinelli in uno zoo... Non ha paura di niente!fosse stato per lei avrebbe preso in spalla anche il coccodrillo da 100 kg, la scimmia e avrebbe socializzato con il serpente a sonagli! Fortuna che c'era chi ti controllava!!! Sei un mito!?” scrive l'amica Federica.



Eppure a fare paura alla Pellegrinelli qualcosa c'è. “A giugno saranno quattro anni che io ed Eros stiamo insieme e naturalmente vorrei che fosse per sempre. Certo, verrà il momento per le nozze, lui continua a propormelo. Ma tutte le volte che leggo sui giornali che abbiamo deciso di farlo, mi passa la voglia. Raffaella è vivacissima e decisamente precoce. Vorrei altri bambini” - ha dichiarato.