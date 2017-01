Miranda Kerr, sexy bikini a Cancun

La modella se la spassa in spiaggia e posta le immagini su Instagram

29/1/2013

A Cancun per lavoro Miranda Kerr è riuscita a ritagliarsi un po' di tempo libero per godere del sole e del mare del Messico. Infilato un micro bikini nero che ha messo in risalto le sue forme si è lasciata fotografare mentre saltellava felice sulla spiaggia. Stupenda, l'Angelo di Victoria's Secret ha evidenziato un fisico da urlo. Poi con un grande cappello in paglia ha fatto ombra al suo viso, ma non alle sue curve. Per fortuna.

foto Instagram

L'inaugurazione della nuova boutique di Louis Vuitton a Cancun è stata un ottimo pretesto per trascorrere qualche giorno di vacanza con la sua famiglia, così Miranda è volata in Messico accompagnata dal marito e attore Orlando Bloom e dal piccolo Flynn.

Felicissima, la Kerr ha mostrato le sue curve su Twitter mentre si divertiva a saltellare in spiaggia e a indossare un cappello di paglia enorme. Sullo sfondo un mare cristallino.



Stupenda nel suo costumino nero ha "regalato" ai follower sexy immagini... della sua vita quotidiana.