Dieta e bilancia, quanto pesano i vip!

Meno di 50 chili per Mattera e Guerra

29/1/2013

“Alle medie era un incubo vedermi alla lavagna secca secca. Ero alta, magra, senza forme... Quando sono arrivate le curve è stata una benedizione”. Così Caterina Balivo racconta a Gente la sua trasformazione da ragazzina troppo magra a donna mediterranea e burrosa. Justine Mattera cinguetta con i piedi smaltati sulla bilancia e il suo peso non arriva nemmeno a 50 chili. Lo stesso per Barbara Guerra che si preoccupa e scrive: “devo magnà”.

foto Twitter

Qualche tempo fa Janet Jackson aveva dichiarato che salire sulla bilancia fa malissimo, perché il peso delle donne fluttua e pesarsi con regolarità è deprimente. Non per tutte. Justine Mattera sale sulla bilancia orgogliosa e maliziosa. In uno scatto social mostra il suo peso, mentre è nuda con i piedi smaltati e gli slip in pizzo a terra. Anche la Guerra mostra il suo peso. Entrambe non arrivano a toccare i cinquanta chili. Le raddoppia invece Flavio Briatore, contento di aver perso qualche chilo con la dieta e di essere arrivato a cento!



”Attenzione rotondo non significa grasso... Una vera donna deve avere un contrasto delle forme” dichiara Dukan, che ha scelto la balivo come modello di donna ideale. “Le curve sono arrivate pian piano a 15 anni, ed è stata una benedizione” Finalmente anche io avevo il seno, i fianchi e riuscivo a riempire il lato B dei jeans” dice a Gente. E che dire di Monica Bellucci che va dal dietologo?