Pippa si è lasciata un po' andare

La piccola Middleton con un look "dimesso" e poco truccata

28/1/2013

Jeans attillati, che sottolineano le gambe toniche, scarponcini e giacca in pelliccia, riecco Pippa Middleton. Questa volta la sorellina della duchessa di Cambridge però sembra un po' giù di tono, il volto è struccato, se si esclude la linea nera sotto gli occhi, bianco e un po' sciupato, i capelli sembrano persino in disordine, il look è poco curato...

foto Olycom

Cosa è successo all'icona di bellezza ed eleganza di tutto il Regno Unito? Da un po' di tempo Pippa non calcava le scene dello showbiz e sembra quasi che i paparazzi si stiano dimenticando di lei. Certo negli ultimi mesi di eventi "reali" ben più importanti ce ne sono stati, dallo scandalo di Kate in topless alla sua annunciata gravidanza.



Pippa è passata insomma in secondo piano e così forse, senza tutta l'attenzione attorno a cui era abituata e lontana dai riflettori si è un po' lasciata andare. C'è da sottolineare anche che, mentre la sorella è felicemente sposata e adesso persino in attesa, la piccola di casa Middleton sta ancora cercando un fidanzato e di recente ha persino partecipato ad una battuta di caccia per “rimorchiare” tirandosi addosso noon poche critiche da parte di alcune associazioni animaliste. Insomma non è proprio un gran bel bel momento per Pippa.



Dove sono finite le gonnelline al ginocchio e le scarpe col tacco con cui ha solcato per mesi lo stesso marciapiede londinese seguita dai paparazzi? Forse la sorellina di Kate è tornata ad essere la ragazza qualunque che è sempre stata, il suo momento di gloria è passato ora si torna alla vita reale, nel senso di vera, quella "Reale" lasciamola all'altra Middleton, a cui appartiene di diritto.