Antonella Elia sull'Isola dei sogni

Dal Kenya scatti in bikini condivisi

28/1/2013

A Chale Island, in Kenya Antonella Elia è di casa. La vincitrice de l'Isola dei Famosi 9 ha trovato la sua isola dei sogni e su Twitter condivide con i fans le sue trasferte postando scatti dove sfoggia la sua tintarella e la sua forma perfetta...

foto Twitter

Sulla sabbia più bella del mondo... a Chale Island", cinguetta Antonella mentre sdraiata su una spiaggia deserta ammicca felice in un micro bikini dorato. Poi rieccola in un mare cristallino: "E io sguazzo felice..." scrive dopo essersi crogiolata al sole. Andrea il fidanzato della Elia dirige sull'isola un lussuoso resort e la bella showgirl non si perde un'occasione per raggiungerlo.



Pochi mesi fa aveva festeggiato proprio a Chale Island il suo 49 compleanno, adesso tra babbuini e location mozzafiato Antonella trascorre il primo mese del 2013 al caldo e non sembra intenzionata a tornare nella sua fredda Italia.