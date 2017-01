Un colpo di testa per Belen

Abbandonati i riflessi biondo miele

28/1/2013

Occhi puntati non sulla pancia, ma questa volta sulla testa di Belen. Cinguetta con lo sguardo dolce e scrive: “Sono tornata mora”. I capelli sono più scuri di prima e i fan subito le fanno i complimenti. E ai pochi che la “attaccano”, lei replica indispettita: “Ragazzi basta con questa storia della tinta!! E' normale che ho usato un prodotto senza ammoniaca, mica voglio fare male al mio bimbo”.

foto Facebook

E così, abbandonati i riflessi biondo miele, eccola ancora più sexy ed intrigante con la sua nuovo chioma fluente e scura. La showgirl alle rese con la registrazione delle puntate di Italia's Got Talent tiene informati i suoi “amici” con messaggini e foto social. Non potevano mancare sul nuovo look...