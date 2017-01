Elena Guarnieri, dal Tg5 a Miami

Versione inedita in bikini, promossa in curve

28/1/2013

Un bikini nero a fascia e il fisico perfetto. Anche Elena Guarnieri è approdata a Miami tra vip e star dello showbiz per una piccola vacanza al caldo e, tolti gli abiti "castigati" da conduttrice, la bella giornalista sfoggia curve di tutto rispetto...

foto Olycom

In piedi mentre tiene d'occhio il piccolo Fabio Antonio, nato nel 2008, la Guarnieri manda in diretta un Tg5 in versione hot, come mostrano gli scatti di Di Più e, piegandosi per frugare nella borsa, offre una visione inedita del suo lato B.



Nulla da invidiare certo ai tanti che hanno sfilato sulle spiagge di Miami in questo inverno bollente, dalla Yespica alla Minetti. Prova bikini superata insomma con dieci e lode per la presentatrice Mediaset e... audiance alle stelle!