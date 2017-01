Shopping a luci rosse per Claudia

Galanti, baci nel camerino mezza nuda

28/1/2013

Baci, strip e anche un po' di invidia. Ecco lo shopping a luci rosse di Claudia Galanti che in un camerino di una boutique milanese si mostra in slip e reggiseno di pizzo nero mentre è intenta a provarsi degli abitini nuovi sotto lo sguardo vigile del compagno, il francese Arnaud Mimran e di Nicole Minetti. Claudia si sveste con disinvoltura e approfitta del camerino per scambiarsi focosi baci col compagno come fossero nella loro camera da letto.

foto Olycom

Dopo le pose esageratamente ardite in spiaggia a Miami quando in bikini succinto si scambiava effusioni con il partner sul lettino, Claudia ci regala un altro siparietto hot. Metropolitano questa volta. Direttamente dal centro di Milano dove si trovava insieme al compagno e alcuni amici per un po' di shopping. La Galanti in una boutique ha provato diversi abiti affacciandosi più volte in slip e reggiseno dal camerino.



Arnaud non ha saputo contenere la sua passione nei confronti della showgirl paraguaiana e i due si sono avvinghiati scambiandosi focosi baci. Alla fine lui ha pagato soddisfatto il conto, lei ha preso la borsa con gli acquisti e Nicole Minetti ha osservato ogni movimento.