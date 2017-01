Ora le vip confrontano i "davanzali"

Tripudio di bellezze veraci da Elisabetta Canalis alle sorelle Rodriguez

27/1/2013

Davanzali floridi e abbondanti, stretti in miracolosi push-up. Di calma piatta le vip non ne vogliono sapere e ogni giorno è un fiorire di balconcini prorompenti che compaiono sui cartelloni pubblicitari, sui video, su Twitter. Il segreto delle bellezze dello showbiz sta tutto in un accessorio che non può mancare nell'armadio di una donna. Lo sanno bene la Canalis, la Santarelli, le sorelle Rodriguez, la Capriotti e molte altre ancora.

foto Tgcom24



Elisabetta Canalis ed Elena Santarelli indossano lo stesso modello. In nero rigorosamente. La ex naufraga è apparsa sui cartelloni in strada prima di Natale e per gli automobilisti è stata una felice distrazione, ma i vigili l'hanno persino accusata di distrarre chi è alla guida.



Le foto della Canalis sono fresche di produzione, direttamente dall'America. Gli scatti bollenti di Eli sono destinati a far furore.



E che dire delle curve di cecilia Capriotti, di Irina Shayk o di Luisana Lopilato? Anche le sorelle Rodriguez hanno posato con il push-up. Cecilia e Belen, curve da capogiro per un reggiseno bombastico, sono un binomio perfetto da sfogliare...