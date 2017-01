Titova e Rosolino: "Ecco la nostra Vittoria!"

La coppia esplode di felicità e presenta la loro seconda bambina

26/1/2013

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova sono diventati genitori bis. Dopo Sofia, nata 18 mesi fa, il 19 gennaio è venuta al mondo Vittoria Sidney, 48 centimetri per 2 chili e 700 grammi. La coppia la presenta in esclusiva su Gente: "Abbiamo scelto per lei un nome di buon auspicio, che ha il sapore del successo".

foto Gente



E non è tutto: "Abbiamo aggiunto Sidney, come omaggio al mio oro del 2000 (Rosolino lo vinse nei 200 misti ai Giochi australiani. In realtà, a Sydney, ma il nome della piccola è stato modificato in Sidney)".



Infine il campione non ha mai nascosto di desiderare un bimbo: "Se mi garantissero un maschietto, lo farei subito".