Angelina Jolie è incinta di tre mesi

L'attrice evita tutte le uscite pubbliche per sottrarsi ai paparazzi

26/1/2013

La coppia d'oro di Hollywood è al settimo cielo. Secondo il magazine Star, Angelina Jolie e Brad Pitt aspetterebbero il settimo figlio. L'attrice è incinta di 3 mesi di un maschietto ed ha evitato le uscite pubbliche per non svelare la lieta notizia. Angelina ha adottato tre bambini e ha avuto tre figli con Brad. Il piccolo Shiloh ha deciso quale sarà il nome del fratellino: John. Per ora dalla coppia nessuna smentita né conferma.

foto Star



Dalle indiscrezioni raccolte da Star la coppia ha condiviso per ora l'annuncio con una ristretta cerchia di amici e ha rivelato a loro che tra i progetti futuri c'è quello di abbandonare Hollywood per trasferirsi in una località più serena e tranquilla per far crescere i figli.



L'amore di Angelina e Brad non è fatto solo di passione e amore ma anche voglia di condividere e creare una vera e propria famiglia, numerosa proprio come quelle di una volta. Così Angelina nel 2002 ha adottato prima Chivan Maddox e poi nel 2005 una bambina Zahara Marley, nel 2006 ha partorito la prima figlia Shiloh Nouvel e l'anno successivo ha adottato Pax Thien. Nel 2008 ha dato alla luce due gemelli: Knox Léon e Vivienne Marcheline. E ora a quanto pare sarebbe in attesa di un maschietto.



La coppia per ora si trincera dietro il silenzio più assoluto ma non è escluso che nelle prossime ore il portavoce comunichi ufficialmente la notizia.