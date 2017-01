Capezzoli al vento per Rihanna

La popstar in abito nero trasparente

25/1/2013

Un tanga in bella vista e niente più. Si sa che Rihanna è insofferente alla biancheria intima e così, all'uscita da un night club di Hollywood si è presentata con le grazie al vento. Per la popstar un tubino nero trasparente cortissimo, a maniche lunghe e con i capezzoli ben visibili. I flash l'hanno immortalata così seducente e sexy e lei non ha risparmiato mosse conturbanti come sa ben fare.

foto Twitter

“Spiata” su Twitter, inseguita dai paparazzi e in pose sulle cover, Rihanna è abituata a mostrare il suo fisico, quasi sempre al naturale. Così per un'uscita mondana la popastar ha scelto un abito nero che non passava certo inosservato grazie al tessuto interamente trasparente che faceva ben vedere quel che c'era sotto.