I vip non resistono ai peccati di gola

Al ristorante anche in tempo di crisi

25/1/2013

Rinunciare al pasto fuori casa in tempo di crisi? Neanche per sogno. I vip non resistono alla tentazione di una bella cenetta al ristorante. E quando non sono i fotografi a scovarli nei locali più glamour, sono gli stessi famosi a fotografare succulente pietanze e a cinguettare sui loro profili social. Guarda Belen, la Cicogna, la Senette, la Adriani, la Guerra e la Sorcinelli, la Fioretti e molte altre ancora a tavola.

foto Olycom

Per Belen e Stefano una serata romantica nel ristorante Assunta Madre a Roma subito dopo la registrazione di Italia's Got Talent. Lei con un bel pancione avvolto in una maglia bicolor infilata nei pantaloni e tacchi vertiginosi, lui la tiene stretta a sé con senso di protezione.



E anche per Fiammetta Cicogna e Tommy Chiabra una bella cena a due con tanto di brindisi con lo champagne. Lei elegante e raffinata in nero e lui pazzo della fidanzata.



Ma l'elenco delle vip che scelgono il pasto fuori casa è lungo. Ultimo in ordine di tempo il cinguettio di Giorgia Palmas dopo una bella serata con amici. E ancora Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, Francesca Senette che sceglie un corso di cucina in un ristorante ad hoc e la Fioretti, la Canto, la Adriani e non solo. Sfoglia l'album delle belle a tavola...