Sofia Valleri, la sosia di Belen

E' il volto di Brosway e la sua somiglianza con la showgirl è innegabile

25/1/2013

Lei da Belen prende le distanze, ma la stampa l'ha già battezzata come la sua più degna sosia. Si chiama Sofia Valleri, ha solo 22 anni, capelli lunghi e mori, sguardo intrigante, pelle ambrata e curve da capogiro. La somiglianza con la showgirl argentina è innegabile...

Di origine greche, da parte di madre, Sofia è la testimonial della campagna pubblicitaria di Brosway gioielli, una sorta di spot in "stile tormentone a puntate", di cui sono già andate in onda 2 versioni mentre la terza è prevista per San Valentino. Studentessa di giurisprudenza a Treviso, Sofia è una modella "per caso". Un servizio fotografico fatto da un'amica e postato su Facebook e et voilà la scrittura dal marchio di gioielli.



La sua bellezza avvenente, la sua incredibile somiglianza con Belen, il tam tam mediatico, e Sofia è decollata. Suo malgrado, perché la splendida ragazza metà greca e metà italiana non è alla ricerca di copertine patinate o apparizioni televisive. Sua madre è avvocato e lei è appassionata di giurisprudenza, anche se poi sul suo futuro professionale ancora non ha idee chiare. Certo è che non è la popolarità ciò che cerca. Fiera delle sue origini greche Sofia ama raccontare la storia della sua famiglia, dalla nonna materna di Smirne alla fuga in Grecia dopo la fine dell'Impero ottomano, e poi il suo ramo italiano, quello paterno di Mestre. Ci tiene a sottolineare che non vuole e non si è mai proposta come la nuova Belen, se dovrà emergere, che sia per le sue qualità. Per quella bellezza irresistibile e magnetica, mix di etnie, con la quale sta già conquistando tutti.