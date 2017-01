Alessia batte tutti in curve hot

La Marcuzzi a Miami è super sexy

25/1/2013

Un bikini a fascia, che sottolinea il prosperoso décolleté e un lato B da copertina. A Miami Alessia Marcuzzi batte tutte con le sue curve mozzafiato. La splendida conduttrice appare in perfetta forma fisica e mentre Facchinetti le giura amore per sempre lei vola in Florida per una vacanza da single...

foto LaPresse

Anche Alessia quindi entra nella rosa delle "spiaggiate" sotto il sole di Miami e promossa con dieci e lode alla prova bikini, la sexy conduttrice sbaraglia la concorrenza di showgirl e starlette, che si sono avvicendate in riva al mare della Florda. La Marcuzzi si lascia alle spalle un periodo "turbolento" e chiacchierato e dopo aver definitivamente smentito i pettegolezzi insistenti su un suo possibile flirt con l'imprenditore Marco Mezzaroma, ex marito di Mara Carfagna, la conduttrice si prende un break da tutto e da tutti e si gode il suo stato di single, pavoneggiandosi sotto i flash dei paparazzi schierati per lei.



La separazione da Francesco Facchinetti per lei sembra essere un capitolo chiuso. Non è lo stesso per il tatuato djay, che al settimanale "Oggi" ha ammesso: "Separandomi dalla madre di mia figlia ho perso, è un dato di fatto" aggiungendo: "Niente da dire, è una sconfitta. Ma una cosa è chiara: Alessia sarà per tutta la vita, come Mia. Qualsiasi donna verrà dopo dovrà fare i conti con questo".