Capriotti, scatti provocanti su Twitter

Cecilia in lingerie per la locandina della sua commedia top secret

25/1/2013

Cecilia Capriotti in provocante lingerie, con tanto di sottoveste trasparente e vertiginosi tacchi a spillo, sta studiando una posa per un evento molto speciale. In vista di un debutto teatrale punta a una locandina magnetica e originale. “Non sono foto sexy, questa volta è un sexy ironico in tema con la commedia”, specifica la showgirl su Twitter.

foto Twitter



Solo qualche giorno prima si era presentata ai suoi follower con un pigiama in attesa del restyling in sala trucco e dopo nemmeno quarantotto ore posta sul suo social immagini conturbanti, di quelle che non passano inosservate.



“La vanità è un sano “peccato”di tutte le donne”, cinguetta anticipando qualche scatto in cui mostra non solo il suo prosperoso décolleté, ma anche le gambe affusolate coperte appena da velate calze autoreggenti e un sorriso maliziosetto che la dice lunga. I complimenti si sprecano e lei ci riprova: "Come uscirà la mia nuova locandina di teatro?".



Sicuramente la locandina sarà di grande effetto. E ci sono tutte le carte in regola perché lo spettacolo, ancora top secret, sia appagante. Almeno alla vista.