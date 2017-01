La Bellucci dal dietologo dei vip

Monica a Milano in total black, sempre bellissima

24/1/2013

Bellissima, seria e di gran classe. Inseparabile dai suoi occhialoni neri e con una pelliccia che le copriva parte del volto, Monica Bellucci è stata pizzicata a Milano, in pieno centro, fuori dallo studio del dottor Sorrentino. Famosa e apprezzata per le sue sensuali curve naturali possiamo immaginare che sia andata dal famoso dietologo dei vip solo per qualche piccolo consiglio su come mantenere la sua linea invidiabile.

foto Olycom



Ha da poco dichiarato a Vogue Brasile che vorrebbe lasciare la Francia con marito e figlie per trasferirsi a Rio de Janeiro perché le piace la “poesia del luogo” aggiungendo che “Il mio posto è qui sulla spiaggia, per assorbire l’energia del mare”.



Intanto continua a viaggiare in lungo e in largo per il mondo. Solo qualche giorno fa era in Serbia, ospite del "Küstendorf Film and Music Festival" e ora è nel capoluogo meneghino dove sabato 26 gennaio firmerà autografi sul suo rossetto Monica Lipstick nella boutique degli amici stilisti Dolce&Gabbana.



E tra un impegno e l'altro ha trovato modo di pensare anche a se stessa facendo un salto dal dottor Sorrentino. All'uscita dello studio non ha regalato neanche un sorriso ai fotografi e si è infilata subito in auto. Che la conversazione con il dietologo l'abbia messa di cattivo umore a un passo dal grande trasferimento in Brasile? Ma lei, il ritratto della femminilità italiana, non deve temere confronti. Neanche con la garota de Ipanema.