Un costume al giorno per la Santarelli

Bikini e intero, ecco i modelli che Elena sfoggia alle Maldive

24/1/2013

Proseguono le vacanze in famiglia per Elena Santarelli alle Maldive e anche le sue sfilate in beachwear sul lungomare deserto. Ogni giorno la bella showgirl di Latina sfoggia un costume nuovo, da quello intero al bikini passando per marche, modelli e colori differenti. Curve perfette, muscoli tonici e sexy addominali per la compagna di Bernardo Corradi che in posa su Instagram sembra una splendida sirena.

foto Instagram



E' lontana, ma grazie ai social Elena riesce a dare sue notizie e soprattutto a inviare ai suoi follower “significativi” istanti del suo caldo soggiorno. Riceve complimenti dagli amici e dai fan che restano incantanti da tanto splendore.



Lei con un costume intero con, non a caso, due bocche di lupo spalancate sui suoi seni sta divinamente, così come con un costume dai colori caldi che mostra mentre si raccoglie i capelli e si lascia baciare dal sole.



Tra primi piani sul suo viso, scatti al suo compagno, ai pesci e all'acqua cristallina, possiamo ammirare ancora una serie di meravigliose immagini della Santarelli in posa, seria e bellissima. Come sempre.