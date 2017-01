Lola, curve perfette sotto il sole di Miami

Un bel pancione a poche settimane dal parto

24/1/2013

A poche settimane dal parto Lola Ponce mostra curve perfette con il suo bel pancione steso al sole di Miami. Si gode un po' di relax in vista del parto e delle notti in bianco la bella cantante spagnola, che dopo aver fatto incetta di corredini nelle boutique milanesi, è volata al mare per godersi ancora un po' di caldo. Cinguetta felice con il fidanzato Aaron e mostra un fisico mozzafiato con un bikini nero minimal che risalta la sua pancia.

foto Instagram

“Con il principe una principessina. Amore della mia vita” così cinguetta la cantante alludendo al fidanzato e alla piccolina che porta in grembo. Già perché ha dichiarato che il nome della bambina lo deciderà il giorno della sua nascita, ma intanto dice che sarà una principessa! Eccitata all'idea di una nuova vita da mamma Lola è felice anche delle sue forme più rotonde: “Il mio corpo è più voluttuoso e ad Aaron piace molto”.