La Clerici alla prova del fuoco con Crespi

Il gossip di un flirt tra i due è insisitente

24/1/2013

Cinguettano twittandosi citazioni poetiche e lusinghe reciproche, lei lo ha invitato per due puntate a "Ti lascio una canzone" e insieme andranno in tournée con il programma in America, ma che tra Antonella Clerici e Lorenzo Crespi ci sia una love story è ancora solo un gossip... che però si fa sempre più insistente.

foto LaPresse

In lui Antonella ha trovato un amico, anche se le colleghe azzardano, come si legge su Novella 2000 un: "Qualcosa di più di un amico".

Su Twitter Crespi reagisce abbastanza stizzito al rumori, ma glissa diplomaticamente sul tema. La Clerici intanto fa i conti con la presunta fine della sua storia con Eddy Martens, altro gossip, che trova solo bocche cucite da ambo le parti.



Un bel rompicapo insomma, non c'è che dire, uno di quei casi tanto frequenti nello showbiz, dove apparentemente succede di tutto, senza che davvero sia successo nulla. Quel che è certo è che Antonella, 50 anni e Lorenzo, 41, si frequentano, si piacciono, dimostrano feeling: "E' una persona speciale", dice la conduttrice. Per tutti Crespi è un ribelle, l'attore forse più inquieto della Tv, non proprio un tipo facile, inaffidabile e troppo creativo. Ma alla Clerici gli uomini semplici non sono mai piaciuti. E con Crespi la bionda signora della televisione ha sicuramente trovato un osso duro.