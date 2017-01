Le vip sfilano "intime" su Twitter

Dalla Cicogna alla Orlando tutte hot

24/1/2013

Body, reggiseni, slip, autoreggenti e tanta sensualità. In attesa di San Valentino, i brand più noti di lingerie mettono in campo le loro modelle più affascinanti per mostrare capi intimi sempre più seducenti. Ma le vip la sfilata bollente preferiscono farla direttamente dal loro profilo social e così spuntano immagini hot di una Cicogna sotto i riflettori di Settimio Benedusi, quelle altrettanto sexy della Canalis o della Santarelli.

foto Instagram

Negli ultimi giorni è stato un tripudio di curve avvolte in reggiseni e slip ad alto tasso erotico. I marchi più famosi hanno messo in campo le loro testimonial per presentare biancheria intima sempre più pizzosa, elegante, intrigante. Dalla Canalis per Lormar alla Minetti per Fruscio passando per sfilate più casalinghe ma altrettanto erotiche come quelle di Justine Mattera o Stefania Orlando. Ecco tutte le mise più accattivanti da mostrare sotto il vestito...