Guenda, Melita, Karina: serata per sole donne

10:46 - Metti tre amiche per la pelle, un compleanno speciale e tanta voglia di divertirsi. Una serata per sole donne quella che Guendalina Canessa, Melita Toniolo e Karina Cascella hanno voluto trascorrere in centro a Milano per festeggiare i 33 anni dell'opinionista di "Uomini e Donne". Tutte rigorosamente single tra regali da scartare, baci (casti, sono mamme) e patatine fritte hanno trascorso una notte alla Sex and the City. Tgcom24 c'era.

Dopo la fine dell'amore con Salvatore Angelucci, Karina ha occhi solo per la figlia Ginevra: "Questi 33 anni? Non li sento. Mi piace festeggiarli con le mie amiche del cuore. E' giusto così, perché Guenda e Melita sono le mie migliori amiche".



A fare da collante è la Canessa (ha organizzato lei la festa nella pizzeria "Malastrana"), in mise davvero sexy, con tanto di minigonna e top con tagli a triangolo che lascia scoperta la pancia: "Mia figlia le ha fatto gli auguri al telefono e lei si è commossa, se dico esattamente tutto quello che penso di lei piange di nuovo... Karina è la mia coscienza, la donna che sposerei, con la quale vivrei...".



Melita però si ingelosisce: "E io?", chiede. "Ma io a te ti limono, è diverso, tu sei l'amante, la parte passionale", replica divertita Guenda. Poi arriva il momento di mangiare, la dieta è bandita e si tuffano subito su patatine fritte e maionese: "Mangiamo come maialine".