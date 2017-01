Alessia Ventura: "Pippo, un grande amore"

L'ex letterina si svela a "Chi"

23/1/2013

"E' il primo uomo con cui ho parlato di matrimonio e di figli", ma non è durata e dopo quattro anni insieme e un anello di fidanzamento Alessia Ventura e Pippo Inzaghi si sono lasciati. E' successo già due anni fa, ma l'ex letterina è pronta a parlarne solo adesso, perché con il nuovo anno ha deciso di cominciare una nuova vita...

foto Chi

Del suo "grande amore" e del grande dolore dopo la rottura, "il più grande dopo la morte dei miei nonni", Alessia ha sempre parlato poco. Di recente i due sono stati visti insieme a cena, ma la ventura liquida ogni speranzoso gossip di riappacificazione con un diplomatico: "Ho imparato ad avere rapporti civili con chi ho amato". E Pippo, scapolo d'oro del calcio italiano, lei lo ha amato davvero tanto, come racconta a “Chi”: "Eravamo d'accordo su tutto... una splendida storia".



Finita male purtroppo, un tradimento rivelato a mezzo stampa, la separazione e poi un continuo tira e molla fino all'addio definitivo. Adesso Alessia è serena, bellissima e sexy come sempre, si è buttata nel lavoro, sfilate, conduzioni, e al Gran Galà del Calcio sarà lei a premiare nientemeno che il suo ex Pippo Inzaghi. Strana coincidenza, il classico caso del destino. Lei intanto svela un segreto del suo passato sentimentale: "Prima che lui incontrasse Michelle Hunziker, sono stata con Trussardi, la storia è durata qualche mese. Tomaso è un bravo ragazzo, ed era pronto ad innamorarsi. Io no". Lui adesso è a un passo dalle nozze, Alessia invece è ancora single, per l'amore non è ancora tempo.