Aida come una Venere tra le onde di Miami

Ma il suo bikini fa i capricci e gli uomini perdono la testa per la soubrette

23/1/2013

Dopo Punta del Este, in Uruguay, rieccola di nuovo a Miami. Vacanze senza fine per Aida Yespica che come una Venere esce dalla spiaggia e si controlla gli slip. La showgirl sfoggia infatti un bikini hot con triangolino striminzito, che a malapena riesce a contenere il décolleté esplosivo. Tutta sola, del marito Leo Gonzales neanche l'ombra, si gode il sole e il mare e twitta: "Miami calorsitooooo!!!"...

foto Splash News



Dunque non solo regina delle nevi a Courmayeur ma anche delle spiagge di Miami. Aida non rinuncia mai a catalizzare l'attenzione dei paparazzi e degli uomini ma sempre con spontaneità e naturalezza. Assieme alla sorella Nei ha affittato un lettino in uno dei lidi più prestigiosi per godere di qualche ora di sole.



Un viaggio documentato via Twitter quello di Aida prima con una foto che la ritrae con la sorella Nei sull'aereo e poi, appena arrivata in albergo, si affretta a pubblicare un paesaggio mozzafiato della lunga spiaggia dorata di Miami. Un luogo da sogno per le due sorelline, quasi uguali, che hanno deciso così di scaldarsi al sole dopo aver visitato Punta del Este.



A dire il vero Aida in Uruguay ha avuto anche il tempo di fare qualche giorno di sole, come documentano altre foto molto hot in piscina, ma non era molto soddisfatta. Per una tintarella come si deve quale migliore idea se non andare a Miami? Detto, fatto.