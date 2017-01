Gerard Piqué e Shakira felici: "E' nato Milan"

Il calciatore ha annunciato il lieto evento su Facebook spiegando le origini del nome

23/1/2013

E' nato martedì sera il figlio della popstar Shakira e del calciatore del Barcellona Gerard Pique. Il bambino è nato alle 21.36 ed è stato chiamato Milan. E' stato lo stesso staff di Piqué ad annunciare il lieto evento tramite il suo Facebook ufficiale. "In slavo Milan significa caro, amorevole e grazioso - ha scritto -, in antico romano laborioso e tenace e, in sanscrito, unificazione".

foto Facebook



"Così come il padre, il piccolo Milan è diventato un membro del Barcellona calcio - continua l'annuncio -. L'ospedale ha confermato che il primo bebè della coppia pesa circa 3 kg e sia la madre che il bambino sono in ottima salute".



Già su Twitter si è scatenata l'ironia dei tifosi del Milan e del Barcellona ma il calciatore e la cantante hanno voluto specificare che è un nome antico con un significato importante.



La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso settembre. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, in pochi mesi si sono innamorati e hanno deciso di avere il primo figlio. Un amore sotto gli occhi dei riflettori e dei paparazzi dal momento che sono stati immortalati in qualsiasi occasione pubblica in questi mesi e i due bellissimi non si sono mai sottratti, quasi ad evidenziare la felicità del momento.



Per ora non si hanno dichiarazioni ufficiali da parte della neo-mamma che è stata inondata di auguri e complimenti da tutto il mondo della musica e dello showbusiness. I due si trovano in ospedale e coccolano il piccolo Milan, in intimità e da soli come due genitori qualunque.