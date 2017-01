Party "graffiante" per l'Abbate in animalier

L'ex pupa ha presentato il suo blog di moda "Silvia in the Sky"

22/1/2013

“Buona notte a tutti e GRAZIE x essere venuti così' tanti al mio party! Serata bellissima grazie a tutti voi!” Scrive praticamente all'alba del giorno seguente Silvia Abbate su Twitter dopo aver trascorso una serata all'insegna del divertimento tra amici e personaggi dello showbiz, in un noto locale milanese, per la presentazione ufficiale del suo blog di moda “Silvia in the Sky”.

foto Ufficio stampa

Con un abito lungo animalier, che le lasciava la schiena scoperta, l'Abbate ha festeggiato anche il successo di questa sua nuova avventura di fashion blogger iniziata circa tre mesi fa. Con un trucco leggero e i capelli sciolti che le incorniciavano il volto era splendida e luminosa. Attenta ad ogni dettaglio dell'organizzazione è riuscita comunque a godersi il party restando sempre al centro dell'attenzione.



Tra gli ospiti vip anche Raffaello Balzo, Giovanna Rigato, Donatella Negro, Elena Galliano, la scrittrice di romanzi rosa Stefania Nascimbeni, Daniele Santoianni con fidanzata Deborah Volpe, la stylist Giulia Nori, l’organizzatrice d’eventi Carlotta Pietrobono, il giornalista e volto tv Nicola Santini, lo stylist e parrucchiere dei vip Redy Jihar, il gioielliere Carlo Orsinger.