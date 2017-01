Nicole Minetti in "corto" provocante

Dalla cucina di casa scatti privati e sexy

22/1/2013

Quando si tratta di posare Nicole Minetti non sa dire di no. Mettersi in mostra è il suo mestiere. Prima in bikini da Miami, poi vestita da sposa, in lingerie per Fruscio, in leggings per Milano e adesso in jeans corti dalla cucina di casa. Lato B e curve mozzafiato in primo piano.

foto Instagram

Altro che politica, l'ex consigliera più chiacchierata d'Italia ha capito che la sua vocazione è sfilare. Audace, sexy e provocante Nicole mette tutti d'accordo quando sfoggia le sue forme conturbanti, stuzzicando le fantasie erotiche di chi la guarda.



Il décolleté a stento contenuto nel corpetto di un abito da sposa, i mini bikini che scoprono più che coprire, la lingerie sensuale, i leggings stretti stretti per sottolineare le curve del fondoschiena e i jeans corti, cortissimi su tacchi vertiginosi, in due autoscatti su Instagram, dietro la cucina e una porta di casa. Scorci di vita privata di un personaggio molto pubblico.