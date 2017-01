Candice Swanepoel annuncia l'estate

L'Angelo di Victoria's Secret lancia i bikini del 2013

22/1/2013

Inverno bye bye. Candice Swanepoel, Angelo super sexy di Victoria's Secret invita a salutare la fredda stagione per tuffarsi con lei nelle splendide acque cristalline di un paradiso terrestre. Eccola in bikini dorato, una venere bionda dalle curve mozzafiato.

foto Da video

La sensuale modella presenta il nuovo catalogo di bikini per la prossima estate. Una location da sogno, un fisico statuario, da guardare e desiderare e l'inverno è solo un lontano ricordo. Candice ha il potere di riscaldare l'atmosfera e rendere possibile anche l'impossibile.



In bikini dorato la top americana posa sinuosa tra le onde, in riva ad un mare paradisiaco, di cui lei è l'angelo sexy e tentatore.