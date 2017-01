Belen e Stefano, ecografia social

Lei riposa, lui gioca col cellulare

22/1/2013

“Buon pomeriggio a tutti!! stupenda giornata di relax a Milano!! che freddo pufff!” cinguetta Belen sdraiata sul letto di casa. E' rientrata a Milano dopo gli impegni lavorativi e si gode un po' di tranquillità casalinga con il suo pancione, sorridente e felice, con i suoi sei chili di rotondità in più. Intanto il fidanzato Stefano De Martino non resiste alla voglia di mostrare a tutti il piedino del suo cucciolo...

foto LaPresse

La Rodriguez ha raccontato di piacersi con qualche chiletto in più e di essere stata troppo magra fino adesso. Il viso è raggiante e il fisico è sensuale. Anche De Martino non contiene la sua felicità e dietro le quinte di Amici non resiste alla tentazione di mostrare qualcosa di veramente personale. Sul display del telefonino c'è l'ecografia della compagna e si distingue chiaramente il piedino del bambino che nascerà tra pochi mesi. Non è la prima volta che un'ecografia di Belen compare su Facebook. Nelle prime settimane di gravidanza era stato il fratello della showgirl ha postare e poi ritirare la foto che mostrava che il bimbo sarebbe stato un maschietto.