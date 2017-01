La Seredova mostra le curve a Miami

Alena in spiaggia con sorella e figli

22/1/2013

Lui in Italia a giocare, lei a Miami a divertirsi. La famiglia Buffon è momentaneamente divisa. Se Gigi è impegnato con la Juventus, la moglie Alena Seredova, dopo aver trascorso le vacanze natalizie in uno chalet di montagna, ha deciso di concedersi un po' di relax e caldo al mare di Miami, meta preferita dalle star. E così dopo Nicole Minetti, Silvia Abbate, Claudia Romani e molte altre anche Alena sfoggia il suo fisico sul bagnasciuga

La Seredova in compagnia della sorella e dei due figli si è regalata delle belle giornate di mare sotto l'occhio indiscreto dei paparazzi che l'hanno seguita e fotografata in ogni angolatura. Bikini a triangolo e slip minimal per la ex modella ceca che ha sfoggiato un fisico curvy e morbido, ma sempre sexy. Capelli raccolti in una coda di cavallo, occhiali da sole e aria rilassata per la signora Buffon...