Eli reginetta del social in lingerie

La Canalis posa per Lormar

22/1/2013

Lo sfondo nudo, lei in posa seduta per terra in un semplice reggiseno rosa. Elisabetta Canalis posta l'ennesimo scatto "intimo". La bella showgirl, tornata a Milano da una settimana, posa per il marchio di lingerie Lormar e condivide il suo backstage. Sexy, sensuale... irresistibilmente Eli.

foto Instagram

Il fisico tonico, come sempre, frutto di tanta palestra e tanto allenamento, le curve perfette, le lunghe gambe sinuose, lo sguardo ammiccante. Eli sa come fare. Reginetta del social l'ex velina mora gioca a fare la diva su Twitter e Instagram postando continui aggiornamenti sui suoi numerosi impegni mondani e fashion.



E se pochi giorni fa l'avevamo lasciata alle sfilate milanesi, super sexy in un abito rosso, rieccola adesso svestita. Prima in reggiseno e slip, nascosti dalle gambe raccolte al petto, poi in un corpetto push up tutto trasparenze e pizzi e vestaglia di seta. Bella e seducente.