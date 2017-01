Miranda Kerr in topless è bollente

Per scongiurare la crisi con Bloom usa l'arma della seduzione

21/1/2013

E' bollente, almeno quanto la sua Australia, che ha bruciato per giorni sotto 50° e le sue curve in topless, mentre posa per Victoria's Secret, sono da dieci e lode. E' Miranda Kerr, top australiana, Angelo del noto brand americano e moglie di Orlando Bloom, che lei cerca di tenersi stretto...

foto Victorias Secret

Stando ai gossip infatti la loro love story sarebbe in crisi. Nelle scorse settimane la stampa americana avrebbe attribuito alla bella Miranda un tradimento nientemeno che con Leonardo Di Caprio. La modella nega e parla di semplice amicizia. Poi interrogata sulla possibilità di un secondo figlio ammette che di gravidanza bis non se ne parla.



Il piccolo Flynn nato due anni fa occuperebbe già il poco tempo libero dei due genitori costantemente impegnati per lavoro e costretti persino a comunicare spesso via Skype.



Intanto per sbollire la possibile rabbia di Orlando per il presunto tradimento con Di Caprio, Miranda mostra le sue curve conturbanti e usa l'arma della seduzione senza veli per scongiurare la crisi...