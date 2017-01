De Rossi e Manfredonia si contendono una Porsche

L'ex coppia in Tribunale per decidere il proprietario

21/1/2013

Si erano tanto amati e ora si parlano solo attraverso gli avvocati. Barbara De Rossi e Anthony Manfredonia sono ai ferri corti tanto da risolvere in Tribunale i loro affari personali. L'oggetto del contendere è una Porsche di seconda mano, in questo momento parcheggiata nel garage dell'attrice. Anthony dice che è un regalo della sua ex, quindi gli appartiene. Non è dello stesso parare Barbara, che l'ha pagata per intero.

Travolti dalla passione, nel 2010 l'unione di Barbara, allora cinquantenne e Anthony, ventottenne, è stata per molto tempo argomento di conversazione. Poi, dopo due anni, la loro storia è giunta al capolinea e a quanto pare con strascichi legali. Tutta colpa è di una Porsche che nei registri della Motorizzazione Civile risulta essere cointestata a due proprietari: Barbara De Rossi e Anthony Manfredonia.



Il cantante continua a ripetere che quella Porsche è sua perché gliel'ha donata Barbara nel pieno della loro storia d'amore. E quindi la rivuole. E visto che un pacifico accordo tra i due non c'è stato, Manfredonia si è rivolto agli avvocati che hanno inviato una lettera alla De Rossi, in cui chiedevano la restituzione della macchina.



Di tutta risposta, l'attrice ha spedito al mittente una citazione in una causa civile. Il suo obiettivo è togliere al suo ex la comproprietà dell'auto e diventarne unica proprietaria, sottolineando di averla pagata lei per intero, sborsando 40 mila euro, e che non si trattava affatto di un regalo.



Ora è tutti in mano ai giudici e Anthony si dice positivo: “Mi auguro che, in virtù della legge che tutela i regali, il giudice mi renda unico proprietario della macchina. Oppure, siccome dai documenti risulto per metà proprietario, mi aspetto di ricevere metà del valore della Porsche, cioè circa ventimila euro”.