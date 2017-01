Sbircia dal balcone e riconosci le vip

La mania dell'autoscatto sul seno e non solo

21/1/2013

Siamo abituati a vederle in autoscatti bollenti, mezze nude davanti allo specchio o in pose provocanti in casa o al mare, ma se per un attimo focalizziamo lo sguardo sul décolleté sappiamo riconoscerle? Ecco un bel test per esperti di gossip che si troveranno una serie di immagini piccanti di balconcini e seni che sbocciano da reggiseni maliziosi. Dalla Capriotti alla Ruggeri passando per la Curry e la Stodden, sbircia dal balconcino...

foto Twitter

Adrianne Curry, Courtney Stodden, Coco spesso scandalizzano con immagini focose del loro décolleté prorompente in bella vista. Coco sorprende anche con un topless esplosivo che sbuca dalle lenzuola, Ma anche Justine Mattera, Nicole Minetti, Cecilia Capriotti amano postare foto che le ritraggono con il loro seno in bella vista. E poi ancora Belen Rodriguez, Rosy Dilettuso, Silvia Abbate, Aida Yespica e non solo. Guarda una bella carrellata di balconcini e scopri a chi appartengono.