Per la Brilli lo shopping non ha... trucchi

L'attrice in giro per Milano in una versione molto... acqua e sapone

20/1/2013

Impegnata in questi giorni a Milano a teatro nei panni di Mirandolina, Nancy Brilli si è concessa una giornata di shopping per le vie del centro. Ma forse per la fretta o forse per passare inosservata, l'attrice è uscita in versione dimessa, senza trucco e con un "parrucco" appena accennato. Il risultato è che Nancy appare piuttosto diversa dalla vamp che siamo abituati a vedere sul grande schermo.

foto

Sarà un po' di riposo arretrato che manca, sarà il freddo di questi giorni, fatto sta che la Brilli non appare proprio al meglio nelle foto.



Tra un giro e l'altro nel quadrilatero della moda, la Brilli si ripara nel piumino lungo e con la testa bene al riparo nella cuffiotta di lana, sfoggia persino un paio di occhiali al posto delle lenti a contatto. Insomma, totale relax senza pensare troppo al look. Tanto tempo per tornare a rassettarsi e presentarsi sul palco al meglio della forma ce n'è.