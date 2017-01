Satta e Boa, cenetta e buonanotte social

A tavola con un'altra coppia rossonera

19/1/2013

Una cenetta rossonera e un bacio social per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, che hanno postato alcuni scatti che li ritraggono a tavola con Nigel De Jong, mediano olandese che gioca nel Milan, attualmente infortunato, e la moglie Winonah, una bellezza tutta curve molto cliccata sul web. E prima di entrare in casa l'ex velina e il calciatore hanno lanciato un bacio della buonanotte dall'ascensore...

foto Twitter

Prima ospiti a Pitti Bimbo, innamorati e sbarazzini in mezzo ai piccolini durante le sfilate della moda-bimbo, poi altrettanto coccoloni durante una cena tra amici. Infine la giornata si chiude con un bacio della buonanotte inviato ai followers direttamente dall'ascensore prima di andare a dormire. La ex velina e il calciatore non resistono alla tentazione di farci sapere cosa fanno e così i fan li seguono ovunque.