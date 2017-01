Nicole, che lingerie provocante

La Minetti posa hot per Fruscio

19/1/2013

La prima sfilata in lingerie risale a settembre quando ancora sedeva tra i banchi del Pirellone, ora Nicole Minetti torna a posare sexy e audace in biancheria intima per promuovere la linea di reggiseni e slip di Fruscio. Ha cominciato con un scatto in topless per reclamizzare la linea in denim, ora Nicole si è sfilata gli abiti e ha mostrato tutto il suo sex appeal in colorati completini in pizzo. Orgogliosa ne ha postato qualche anticipo...

foto Instagram

Ammiccante, provocante, sensazionale, un fisico perfetto con curve al posto giusto e linea da passerella. L'ex consigliere lombardo è davvero una bomba di sensualità sia che indossi una sottoveste fucsia che trattiene a stento il décolleté prorompente sia che si faccia fotografare in balconcini in pizzo.