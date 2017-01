Kim Kardashian finisce su una rivista araba

Video super sexy e l'ereditiera si "svela"

18/1/2013

In copertina è bellissima in un candido abito bianco con un velo che le ricade sul lato. Una Kim Kardashian insolitamente casta che si è meritata la cover di Hia Magazine patinata rivista araba. Nel video YouTube del servizio fotografico però la star dei reality Usa osa di più e svela il décolleté.

foto Facebook

Incinta del compagno Kanye West la sexy e formosa ereditiera americana, che non ha mai disdegnato di mostrare le sue forme conturbanti e sensuali scoprendole con malizia, sembra aver imboccato la strada della castità. Sarà che in fatto di nudità ed emancipazione femminile il mondo arabo non mostra particolare flessibilità e che la rivista Hia è una sorta di Vogue del mondo musulmano.



Sarà anche che la bella Kim sta per diventare mamma e certe "cose" con un pancino che cresce non si possono più fare. Quel che è certo è che il servizio fotografico mostra una Miss Kardashian ineditamente coperta, velata, elegante e sempre bellissima. Solo nel video pubblicato su YouTube riecco le forme di Kim a nudo...solo qualche scatto iniziale ma si potrebbe già gridare allo scandalo.