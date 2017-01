Tiger Woods vuole risposare l'ex moglie

Le offre 200 milioni di dollari e una clausola anti corna

18/1/2013

Fare le corna può davvero costare caro. Soprattutto se si porta un nome così importante come Tiger Woods. A due anni dal divorzio da Eli Nordegren, che ottenne 110 milioni di dollari di risarcimento per le corna subite, l'ex campione di golf avrebbe offerto all'ex moglie 200 milioni di dollari per tornare da lui.

Stando al Nationa Enquirer Woods si sarebbe inginocchiato ai piedi di Elin chiedendole di risposarlo, regalandole un anello il giorno di Natale e facendole la milionaria proposta. Che l'ex moglie starebbe considerando a tutti gli effetti. Anzi, sempre stando al magazine americano pare che la Nordegren abbia addirittura alzato la posta, richiedendo di mettere nell'accordo prematrimoniale anche una clausola anti-corna che, in caso di nuovo tradimento, le garantirebbe un risarcimento di 350 milioni, più della metà del patrimonio di Tiger che si aggira intorno ai 600 milioni di dollari. Insomma un vero e proprio affare e una gran bella vittoria! Per Elin naturalmente e per il sesso femminile in generale.



Tiger sembra abbia accettato tutto senza battere ciglio. La mancanza di moglie e figli gli avrebbero fatto capire di essere "un uomo finito" scrive l'Enquirer. Inoltre, sempre stando ai rumors, Tiger e Elin si sarebbero già ritrovati anche sotto le lenzuola, per un pomeriggio di sesso, a inizio anno, nella casa in affitto di lei, mentre i bambini erano fuori con la tata. Tutto è bene quel che finisce bene insomma e la morale è che tradire può spesso diventare un affare davvero costoso.