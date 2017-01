Justine, sexy lingerie su Twitter

Pizzi, trasparenze e giochi di sguardi per l'attrice americana

18/1/2013

“In epoca mi sento sempre a mio agio...“ cinguetta Justine Mattera mentre scatta una foto al suo décolleté appena coperto da un ricercato capo di lingerie in pizzo nero. Poi, con una sottoveste audace si lascia immortalare vicino al muro di casa, quasi a voler ricordare il celebre film Nove settimane e mezzo. Dallo sguardo malizioso e dalle curve in primo piano, l'attrice sa come fare girare la testa ai follower, già innamorati dei suoi piedi.

foto Twitter



Tra immagini e dichiarazioni spontanee, Justine non lascia mai i suoi fan a bocca asciutta. Sul suo Twitter troviamo quasi quotidianamente le foto dei suoi piedi nudi sempre ben curati, o con scarpe in vernice all'ultimo grido. Foto del suo viso, truccato e non, ma sempre molto espressivo. E poi come dimenticare la sua "uscita" sull'importanza del sesso orale? Insomma, la bella e provocante, in tutti i sensi, Justine è sempre piena di ricche sorprese. Che noi gradiamo!