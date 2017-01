Nina e il suo pilota in auto sono senza freni

Baci infuocati a Matteo Bobbi sotto la Madonnina

18/1/2013

Chiusa la storia con Pasquale Granata e ritrovata una certa armonia con l'ex marito Fabrizio Corona, padre di suo figlio Carlos, Nina Moric è tornata ad aprire il suo cuore. Il fortunato si chiama Matteo Bobbi ed è un pilota di auto: “Al momento sto vivendo una storia d'amore meravigliosa, ma non voglio parlarne troppo, perché parlandone troppo magari finisce male”, confessa Nina al settimanale FAMA.

foto Olycom



Ed è proprio Matteo quell'uomo minsterioso con cui, a fine dicembre, la Moric si scambiava appassionati baci notturni per la strada a Milano. “Il nostro primo incontro risale e un anno fa, è stato un colpo di fulmine. Purtroppo non siamo riusciti ad avere l'opportunità di conoscerci meglio perché lui vive a Londra e gira il mondo per via delle sue gare; io vivo a Milano. Lui è venuto in Italia per passare il Natale con i suoi cari, ci siamo rivisti e non ci siamo più lasciati. Ora non sarà facile perché lui sta in Inghilterra, ma per l'amore vero si può fare tutto”.



Intanto la coppietta, pizzicata nuovamente nel capoluogo meneghino, ci ricasca con le pubbliche effusioni. Nella auto della Moric i due hanno dato il via ad una serie di baci infuocati e teneri abbracci per poi separarsi. La showgirl è infatti entrata nell'Hotel Principe di Savoia senza il suo dolce accompagnatore.