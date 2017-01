Belen, showgirl col pancione

Da Pitti Bimbo fa prove di mamma... sexy

18/1/2013

E' sexy, pancione compreso. Con un mini abitino nero in stile baby doll Belen fa prove di maternità a Pitti Bimbo e sfoggia le sue forme arrotondate ammiccando sensualmente davanti ai flash. Sarà mamma tra pochi mesi... ma è una vera showgirl, con la pancia che lievita.

foto Olycom

E così eccola posare tra lettini, pupazzi e bambini nello spazio dedicato a Bimbus e poi da Nanan, marchi leader nel settore dell'infanzia, in perfetta sintonia con la sua dolce attesa.



I tratti del volto addolciti, le curve morbide, il seno rigoglioso, il sorriso beato di chi si gode quello stato di grazia che è quasi sempre l'essere incinte. Belen ammicca, siede con le gambe accavallate mostrando le lunghe gambe scoperte, inerpicata su tacchi vertiginosi si atteggia a pin up con una gamba alzata, fa smorfie buffe e manda baci: una vera showgirl. Con la pancia che lievita.



"Per cinque mesi mi ritirerò dalle danze per stare col mio bimbo, e poi comunque lo porterò con me dove potrò". Intervistata da Pitti Belen annuncia quindi che si prenderà la sua "maternità", qualche mese di pausa dal lavoro per occuparsi del piccolo Santiago. Ad aiutarla però ci saranno la madre e la suocera: "mia suocera è la migliore che io abbia mai avuto, perché é veramente in gamba". Dopo però si torna al lavoro: "Sono contraria alle donne che lavorano e approfittano della gravidanza per stare a casa ed essere pagate mensilmente. Quando la gravidanza è a rischio sono contenta che la persona stia a casa, è giusto cosi', ma se le donne stanno bene... una volta si zappava la terra, con la pancia!". Futura mamma con le idee chiare. Anche sul futuro nascituro e su come vestirlo: "Lo vestirò molto easy non tutto addobbato. Mi piacciono i tessuti di cotone, ho comprato un sacco di tutine, anche quella da ginnastica". E poi arriveranno anche fratellini o sorelline...: Speriamo arrivi la femmina" ha detto Belen, "perché se arriva un altro maschio mi inc...!"