Il Boa sposerà Melissa Satta

Niente date ufficiali però

17/1/2013

Kevin Prince Boateng conferma: “Sì, un giorno io e Melissa ci sposeremo: c'è l'idea di fare una famiglia, stiamo insieme per questo, ma ancora non abbiamo stabilito la data''. Presente a Pitti Bimbo insieme a Melissa Satta il calciatore del Milan preannuncia le nozze.

foto Olycom

In realtà la data non è ancora fissata. Incalzato dai giornalisti proprio su questo il Boa, ospite insieme alla compagna per un evento di Silvia Heach Kids, si è voltato verso Meli, come la chiama lui affettuosamente, facendo segno di chiedere a lei, che si è schermita sorridendo, e ha confermato che non hanno ancora fissato il giorno fatidico.



Dopo la “promessa” sancita la scorsa estate quando l'attaccante ha regalato all'ex velina un anello di fidanzamento i due hanno più volte parlato di matrimonio e di famiglia. Il più convinto tra i due è sempre sembrato lui però: "Sono sicuro dei miei sentimenti, e attraverso questo anello ho voluto capire se Melissa era in sintonia con me. Non voglio perdere tempo, per me la nostra non può essere una relazione leggera. Quindi l'ho messa davanti a una scelta: se vuoi stare con me dobbiamo fare sul serio. È un anello che vuol dire famiglia. Non l'ho ancora convinta ad avere presto un figlio, ma troverò gli argomenti giusti". Così Boateng aveva commentato il suo prezioso regalo.



Da parte sua la Satta ha sempre detto di considerare Kevin Prince l'uomo della sua vita nonché padre dei suoi figli. Di date però non ha mai parlato: "Voglio che le nozze e la gravidanza vadano avanti di pari passo - confida Melissa - sono due cose molto importanti che io e Kevin vivremo insieme. Anche lui è molto legato alle tradizioni, al matrimonio. E io non sono più la ragazzina che sognava di sfondare in tv, sono cresciuta e so cosa voglio”. Lo scorso è stato il primo Natale che i due hanno passato “in famiglia” in casa Satta, adesso manca davvero solo l'altare.