Elisabetta al top, ma Flavio mostra il lato B

Cartolina dal Kenya della famiglia Briatore

17/1/2013

Bellissima in giallo. Un bikini a fascia che risalta il fisico tonico e perfetto di Elisabetta che si gode una giornata in mare con il figlio Nathan e il marito Flavio Briatore. Ecco l'ennesima cartolina che arriva dal Kenya con Lady B esplosivamente sexy mentre si rilassa in spiaggia con gli amici. E mentre lei mostra forme sode e da cover, Flavio non si preoccupa del costume che scivola fino a mostrare le... chiappe chiare.

foto Olycom

Correre dietro a Nathan Falco e tante ore di palestra hanno fatto del fisico della Gregoraci un vero capolavoro. Non un filo di cellulite o un rotolino fuori posto per la bella Eli che, oltre al resort del marito, pensa anche ad aiutare i bambini meno fortunati (ne adotterà 250, ha detto). Tanto lavoro e dieta non hanno portato lo stesso risultato, invece, per Flavio che sfoggia un bel girovita. Ma dal Kenya mostra pure il suo fondoschiena ai flash...