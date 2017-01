Stefano Accorsi, magnetismo di una biondina

L'attore a cena non le stacca gli occhi di dossoa

17/1/2013

Insieme non si vedono più da un po', ma quando sono in "libertà" Stefano Accorsi e Laetitia Casta si concedono altri piacevoli accompagnatori. A Madrid a dicembre è stata Laetitia a fare il primo passo con un aitante giovanotto, con lei ad un party. Da Roma risponde adesso Stefano a cena con amici, seduto vicino ad una biondina da cui sembra magneticamente attratto.

foto Olycom

L'attore, 41 anni, dal 25 gennaio nella fiction "Il clan dei camorristi" su Canale 5, in una trattoria romana con amici, ha occhi solo per una sconosciuta biondina che gli siede accanto. Con lei scherza e ride senza smettere di guardarla un solo momento. Poi a fine serata è con lei che si allontana dal locale.



Dov'è Laetita, sua compagna da nove anni e madre dei suoi figli? Ma soprattutto i due stanno ancora insieme? I rumors parlano di crisi tra loro già dalle ultime vacanze estive trascorse da separati, a dicembre la bella attrice poi era stata paparazzata ad un party nel capoluogo spagnolo insieme ad un galante accompagnatore e, interrogata sulla sua vita privata di recente la Casta ha inequivocabilmente fatto capire che il tema è scottante: "Chi osa chiedermi della mia vita provata lo fulmino".



Dal canto suo Accorsi non sembra soffrire pene d'amore e si diletta in dolce compagnia lontano dagli occhi di Laetitia. Per ora quindi nessuna ammissione o smentita ufficiale. I due continuano le loro vite, separatamente però, dedicandosi ognuno ai propri diletti.